Elazığ'da kömür yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır devrildi. Kömür poşetleri yola savrulurken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Maden istikametinden Diyarbakır istikametine giden kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazanın ardından kömür poşetlerinin yola savrulduğu görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ