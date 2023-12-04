Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ-Sivrice karayolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Sivrice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AU 0905 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABZ 043 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ