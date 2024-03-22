Elazığ'da Dur İhtarına Uymayan Şahıs Polis Aracına Çarptı ve Başına Silah Dayadı

Elazığ'da dur ihtarına uymayan ve polis aracın çarpan şahıs, sanayi sitesinde bir dükkana girerek başına silah dayadı. Polis ekiplerinin 5 saattir ikna çalışmaları sürüyor.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, 23 AJ 670 plakalı otomobile dur ihtarı yaptı. İhtara uymayan kimliği belirsiz şahıs aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovaladığı otomobil, sanayi sitesinde bir polis otosuna çarparak durabildi. Kazanın ardından belinden çıkardığı silahı başına dayayan şüpheli, bir iş yerine girerek kendini kilitledi.

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve Yunus ekipleri ile ambulans sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri şerit geçerek çevre güvenliği aldı.

Başına silah dayayan şüpheliyi ikna çalışmaları 5 saattir devam ediyor. - ELAZIĞ