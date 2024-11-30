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Edirne'de Sınırda 59 Bin Euroyla Yakalanan Türk Sürücü Tutuklandı

Edirne'de Sınırda 59 Bin Euroyla Yakalanan Türk Sürücü Tutuklandı
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Edirne Hamzabeyli sınır kapısında, Bulgaristan'da bulunan Lesovo gümrük kapısında bir tırda 59 bin 810 euro bulunarak el konuldu. sürücü D.O., gümrük makamlarına beyan etme yükümlülüğünü yerine getirmediği için tutuklandı.

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının diğer tarafında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo gümrük kapısında, tırın koltuğunun altında beyan edilmemiş 59 bin 810 euro bulunurken, Türk sürücü tutuklandı.

Hollanda'dan aldığı makineleri Türkiye'ye getiren Türk vatandaşı D.O., Edirne Hamzabeyli karşısındaki Lesovo sınır kapısına geldi. Belgeleri inceleyen gümrük memurları, incelemeleri sırasında yolcu koltuğunun altındaki bir fabrika boşluğunda gizlenmiş, beyan edilmemiş para birimi içeren paketler buldu.

Yakalanan 59 bin 810 euroya el konulurken, Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından işlemler hızla başlatıldı. Aracın sürücüsü Türk vatandaşı D.O., sınırdan aktarılan ve Avrupa Birliği dışında kalan para birimini yazılı olarak gümrük makamlarına beyan etme yükümlülüğünü yerine getirmediği için davalı olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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