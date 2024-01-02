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Edirne'de Market Hırsızları Yakalandı

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Edirne Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, bir markette meydana gelen hırsızlık olayında, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'de bir markette hırsızlık yapan 2 şüpheli yurtdışına kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı bir markette piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL değerinde malzeme çalındığının ihbarı üzerine JASAT ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, çalıntı malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığını tespit etti.

Şüpheli şahıslar, JASAT dedektifleri tarafından üzerlerindeki çalıntı malzemeler ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında ise adli başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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