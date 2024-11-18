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Edirne'de Kauçuk Yüklü Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de Kauçuk Yüklü Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Edirne'de park halindeyken alev alan kauçuk yüklü Slovakya plakalı tır, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü, fakat tır kullanılamaz hale geldi. Yangın, gündüz saatlerinde yeniden alevlenerek ekiplerin müdahalede bulunmasına yol açtı.

Edirne'de park halindeyken alev alan kauçuk yüklü tır, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Geceyi alevlerin aydınlattığı yangın, gün boyu aralıklarla devam etti.

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için tır parkında sıra bekleyen yabancı uyruklu sürücüye ait Slovakya plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tır şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saatlerce süren çalışmalar neticesinde söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Gündüz yeniden alev aldı

Tırın dorsesinde bulunan kauçuk zemin kaplama malzemeleri gün içinde yeniden alev aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, suyla müdahalenin yanı sıra köpük sıkarak da alevleri söndürme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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