Ebru Polat'dan Dolandırıcılara Suç Duyurusu

Avukat Ebru Polat, sosyal medyada evde paketleme işi vaadiyle adını ve resimlerini kullanan dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya üzerinden güvenini kazandıkları ev hanımlarına evlerinden paketleme işi yaparak para kazanma vaadinde bulunan dolandırıcıların önce 500 lira ürün ücreti, ardından 4 bin lira kargo ücreti isteyerek vatandaşları mağdur ettiği iddia edildi. Söz konusu sosyal medya hesabında adının ve fotoğrafının kullanıldığını iddia eden avukat Ebru Polat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Polat'ın adını ve resimlerini kullanan bir sosyal medya hesabının kendisini destekçisi gibi göstererek sayfalarında paylaştığı, insanların nitelikli olarak uzun zamandır bu şekilde dolandırıldığı aktarıldı. Dilekçede Polat'ın bu kişilerden takipçileri sayesinde haberdar olduğu belirtildi. Dilekçede bu sitelerin mağdurlardan önce 500 lira isteyerek evlere ürün gönderme vaadinde bulundukları, ardından ürün göndermek için 4 bin lira kargo ücreti istedikleri belirtildi.

"Sayfasında photoshop yaparak beni paylaştılar"

Suç duyurusunda bulunduktan sonra adliyede açıklama yapan Polat, "Paketlemeden önce 'Bizlere güven açısından 500 TL kapora yatırmanız gerek' diyen bir çete var. Özellikle diyor ki, 'Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz. Ürünleri gönderdiklerinde de emrivaki şekilde 'Biz size ürün gönderdik, bir 4 bin lira kargo parası göndermeniz gerek' diyorlar. 'Böyle bir şey yoktu. 500 lira istemiştiniz, 4 bini gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde; 'Bu 4 bin TL'yi göndermezsen hakkında yasal işlem başlatacağım, evine icra göndereceğim' tarzı bir dolandırıcılık çetesi yaklaşık 2 yıldır varmış. Çok kişi mağdur edilmiş. Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı hata ne oldu; sayfasında photoshop yaparak 'Ebru Polat da bizim en büyük destekçimiz' diyerek beni paylaştı. Bu hataya düştü, tabii benim avukat olduğumu bilmiyordu. Bunu görür görmez sevenlerim beni uyardı. Ben 'Sakın güvenmeyin' deyip, birçok kişiyi bu durumdan kurtardım. Hemen gelip şikayette bulunup, haklarında soruşturma başlattık" dedi. - İSTANBUL