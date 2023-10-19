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E-5 Karayolu'nda Tehlikeli Görüntülü Konuşma

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3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü dakikalarca telefonu ile görüntülü konuştu. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motorcu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

E-5 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü dakikalarca telefonu ile görüntülü konuştu. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motorcu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tek elini bırakıp dakikalarca görüntülü konuşma yaptı. Trafiğe de aldırış etmeyen sürücünün rahat tavırları dikkat çekti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motorcu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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