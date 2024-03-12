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Düzce'de Ramazan Ayı için gıda denetimleri arttırıldı

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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayı başlamasıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri arttırdı. Özellikle Ramazan Ayında yoğun olarak tüketilen ürünler ve gıda işyerleri denetleniyor.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol personelince Ramazan Ayının başlaması ile birlikte, rutin gıda denetimlerine ilave olarak tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler arttırıldı.

Düzce il genelindeki; özellikle Ramazan Ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri; ekmek/pide, unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlılar, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler başta olmak üzere; ramazan kolisi, hurma ve bayram şekerlemelerinin satışa sunulduğu gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından denetlenmeye yoğun olarak devam ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun tarafından yapılan açıklamada "Ramazan Ayı boyunca yoğunlaşan gıda denetimleri yanında tüketicilerimizin de birer gönüllü gıda denetçisi gibi hareket etmeli. Özellikle; açıkta, ambalajsız, etiketsiz, üreticisi, markası, kayıt veya onay numarası belirsiz gıda, sağlık amblemsiz tavuk eti, damgasız kırmızı et, etiketinde belirtilen koşullarda muhafaza edilmeden satışa sunulan ürünleri satın almamaları gerekiyor. Ambalajlarının sağlam ve şişmemiş, son tüketim tarihlerinin geçmemiş ve doğal renk, tat ve kokusunun değişmemiş yani bozulmamış olmasına dikkat etmeli ve gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini; ALO 174 veya gıda ihbar hatlarına bildirmeliler" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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