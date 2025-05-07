Dur İhtarı Sonrası Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücü Ağaca Çarptı

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç ağaca çarptı: 38 bin TL ceza yedi

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kovalamaca sırasında ağaca çarpınca yakayı ele verdi. Sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 EN 883 plakalı minibüsün sürücüsü kaçmaya başladı. Aynı cadde üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından yakalanan sürücüye 38 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.