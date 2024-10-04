Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Kayseri'deki bir Arby's şubesinde satılan dana etli olduğu iddia edilen Roast Beef ürününde yapılan incelemede dana eti yerine kanatlı eti tespit edildi.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan son taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in ismi yer almasıyla birlikte, gıda güvenliği konusunda endişeler arttı. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildiğini açıkladı.

ARBY'S'TEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan Arby's yönetiminin, yaşanan bu durum karşısında nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor. Tüketiciler, şirketin bu skandala ilişkin detaylı bir açıklama yapmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımları atmasını bekliyor.