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Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde dünyaca ünlü fast food zincirlerinden biri de yer aldı. Popüler markanın Kayseri'deki bir şubesinde yapılan incelemede Roast Beef ürününde dana eti yerine kanatlı etine yer verildiği tespit edildi.

Kayseri'deki bir Arby's şubesinde satılan dana etli olduğu iddia edilen Roast Beef ürününde yapılan incelemede dana eti yerine kanatlı eti tespit edildi.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan son taklit ve tağşiş listesinde Arby's'in ismi yer almasıyla birlikte, gıda güvenliği konusunda endişeler arttı. Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemelerde 231011-2 parti numaralı Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

ARBY'S'TEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan Arby's yönetiminin, yaşanan bu durum karşısında nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor. Tüketiciler, şirketin bu skandala ilişkin detaylı bir açıklama yapmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımları atmasını bekliyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Kayseri 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (12)

ARSLANOĞLU Hakan:

Bıraksınlar Kanser yapacak olan Hamburgerlerle patates kızartmalarıyla beslenmeyi esnaf lokantalarında Döner, kuru fasulye, pilav, cacık, salata varken..

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Turgut Aydoğdu:

Kesin franchise şubedir. Kendi şubesinde böyle birşey yapmaz. Adamların kendi hayvan çiftliği var.

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Abuzer Sever:

Leş kargası değilse sıkıntı yok. Dua etsinler başka bir şey yedirmiş olmasınlar.

41
2
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BASRALI HASAN:

Bizim zengin yemek çeşitleri tadı yok mu? Git esnaf lokantasında yemeğini ye bırak şu amerikan menşeli yemeğe benzeyen aslen gıdada kullanılan boya şeker birleşimi extrakt.

17
1
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Taş:

Tağşiş ne ya Türkçe kelimen yok mu senin arkadaş, devlet ne çok sever böyle kelimeleri millet anlamasın diye

11
6
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taner ipek:

Aynen meclis lokantalarında yicez artık ehuehue

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6
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Caner öztürk:

Türkiyede güvenli yemek azalıyor esnaf lokantaları en dandik yağı salçayı kullanır olmuş eti demiyorum bile bu tarz firmalara güvenip yemek yemek zaten bir hata

7
1
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Mevlüt Dündar:

domuz eti

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Hakan:

valla israilden hersey beklenir markalari degilmi zehirde koyabilir. mcdonald

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