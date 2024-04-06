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Down sendromlu çocuklar polis olmayı hayal etti

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DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, polis olmayı hayal eden down sendromlu çocukları ağırlarken, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis olmayı hayal eden 7 özel çocuğu ağırladı. Polis teşkilatı bu anlamlı etkinlikte down sendromlu çocuklarla polis arabalarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Ayrıca, özel çocuklar polislerle tanışıp sohbet etme imkanı da buldu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, down sendromlu çocukların da topluma kazandırılması ve onların hayallerine destek olunması gerektiğine dikkat çektiler.

Ziyaret sonunda, polis teşkilatı çocuklarla hatıra fotoğrafları çekilen, mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bu etkinlik, toplumsal dayanışma ve empati duygularının güçlenmesine katkı sağladığını ve herkesin yüzünde tebessüm oluşmasına neden oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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