Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın 160 kişilik ekiple aranıyor

Jandarma ve AKUT'a bölgedeki vatandaşlar da destek veriyor

Gidengelmez dağlarına kaydırılan çalışmada bölge havadan ve karadan taranıyor

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz Salı sabahı kaybolan ve 4 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki kayıp Miyase Erdoğan arama çalışmaları Jandarma, Akut ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 160 kişilik bir ekiple aranıyor.

Akseki ilçesinde geçtiğimiz Salı günü sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahalle içerisinde gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi.

Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, bölgeye 4 asayiş timi, 1 JAK timi, 1 komando timi, 1 iz takip ve arama kurtarma köpeği unsuru ile bölgede çalışma başlattı.

Mahalle içerisinde yıkık evler dahil her yeri karış karış arayan JAK, Jandarma asayiş timi, komando timi, iz takip ve arama kurtarma köpeği yanı sıra Alanya ilçesinden gelen 6 kişilik AKUT ekibi de katıldı. Komando timleri dron ile de aramalara destek verilirken, bölge karadan ve havadan taranıyor. Yaklaşık 60 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı. Arama çalışmaları dünden itibaren Süleymaniye mahallesine yakın ormanlık alanlarda ve Gidengelmez Dağlarında gerçekleştiriliyor.

Miyase Erdoğan'ın şeker hastalığının yanı sıra felçli olduğu ve yürümekte zorluk çektiği öğrenildi.