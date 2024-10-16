Üye Girişi
Haberler

Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şüpheli İzmir'de Yakalandı

Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şüpheli İzmir'de Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracını gören şüpheli kaçmaya başladı, bir binada yakalandı. Çok sayıda dolandırıcılık ve uyuşturucu suçundan arandığı ortaya çıkan M.A., gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracını görüne korkup kaçmaya başlayan şüpheli, bir binanın içine girdi ve daha sonra baca kısmında yatarken yakalandı. Şüphelinin çok sayıda dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretinden arandığı ortaya çıktı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polis aracını görünce kaçmaya başlarken polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçan şüphelinin daha sonra bir binaya kapıdan girdiği tespit edilince olay yerine takviye ekipler çağrıldı ve ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak araştırma başlattı. İncelemelerde, şahsın binanın en üst katındaki havalandırma pervazını sökerek yan binaya geçtiği belirlenirken, yan binada yapılan kontrollerde şüphelinin bacanın yan tarafında yatar vaziyette bulunduğu görüldü. Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, birden fazla dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere Basın Sitesi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Uyuşturucu Karabağlar Güvenlik 3-sayfa izmir Spor Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas final bölümü ne zaman, saat kaçta? Taş Kağıt Makas final bölümü izle! ''İsrail tehlikesi üzerimize yaklaşıyor'' ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.