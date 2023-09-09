Diyarbakır'da Yangın Sırasında Patlama Anı Kamerada

Diyarbakır'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangında patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yangında 25 kişi dumandan etkilendi ve 2 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili çalışmalara başladı.

YANGIN SIRASINDA PATLAMA ANI KAMERADA

Diyarbakır'da tekstil atölyesi ve mağazasının olduğu iş yerinde 25 kişinin dumandan etkilendiği, 2 kişinin de yaralandığı yangının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangın sırasında patlamanın olduğu ve daha da büyüdüğü görüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri tamamlanırken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince de çalışma başlatıldı.

Gıyasettin TETİK- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,