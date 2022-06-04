Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı

Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheliden 2'si Ankara'da gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheliden 2'si Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'da müşterilerinin güvenini kazanıp emanet olarak yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasını alarak kayıplara karışan kuyumculara yönelik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü ekipleri detaylı çalışmaları neticesinde Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu iş yerini işleten 6 şüphelinin, 138 vatandaşı toplamda 20 milyon 80 bin TL maddi kayba uğratarak kaçtıklarını tespit etti.

Soruşturmayı detaylandıran Diyarbakır polisi, 6 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerden E.G. ve Ö.G.'yi Ankara'da bulunduğunu belirleyen ekipler, başarılı operasyonla 2 Haziran 2022 günü yakaladı. Yakalanan 2 şüphelinin soruşturma çerçevesinde Diyarbakır'a getirileceği ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title