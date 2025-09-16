Diyarbakır'da Kaçak Ürün Operasyonları: 65 Gözaltı, Binlerce Paket Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 8-14 Eylülde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 65 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, kent merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik 8-14 Eylül 2025 tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında operasyonların icra edildiği belirtildi. Yapılan operasyonlarda 51 olay meydana gelirken 65 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 10 bin 428 paket kaçak sigara 736 adet elektronik sigara, 12 adet cep telefonu, 45 adet muhtelif elektronik eşya, 6 adet tablet, 22 adet termos, 3 kilo tütün, 320 paket ısıtılmış tütün, 650 adet puro ele geçirildi.

Operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR