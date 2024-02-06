Diyarbakır'da Emniyet Kemeri Denetimleri Yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Jandarma Komutanlığına trafik ekipleri, kazalar sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ile sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla ilçe genelinde emniyet kemeri denetimleri yaptı.

Yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların çoğunluğunun emniyet kemeri taktığı görüldü. Sürücülerle yapılan görüşmede denetimlerden çok memnun kaldıklarını, emniyet kemerinin trafik kazalarındaki öneminin farkında olduklarını beyan ederek, denetimlerin devam etmesini talep etti.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan sürücülere 2918 Sayılı KTK 78/1-A maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. - DİYARBAKIR