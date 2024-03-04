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Diyarbakır'da cinayet suçundan aranan zanlı Antalya'da yakalandı

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Diyarbakır'da cinayet suçundan aranan bir zanlı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde polis tarafından yakalandı. Zanlının adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Diyarbakır'da cinayet suçundan aranan zanlı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hurma Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphelendikleri bir şahsın kimlik sorgusunu yaptı. Detaylı araştırmada M.K'nın (30) 2020 yılında Diyarbakır'da 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlının Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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