Diyarbakır'da cinayet suçundan aranan zanlı Antalya'da yakalandı

Diyarbakır'da cinayet suçundan aranan zanlı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hurma Mahallesi'nde yapılan uygulamada şüphelendikleri bir şahsın kimlik sorgusunu yaptı. Detaylı araştırmada M.K'nın (30) 2020 yılında Diyarbakır'da 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlının Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA