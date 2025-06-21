Diyarbakır'da ATM Üç Kez Tahrip Edildi

Diyarbakır'da ATM Üç Kez Tahrip Edildi
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir bankanın ATM'si son bir ayda üç kez tahrip edildi. Olay, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Bu durum, vatandaşları mağdur etti. Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için önlemler alacaklarını duyurdu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir bankanın ATM'si son bir ay içerisinde 3 kez tahrip edilerek kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yenişehir ilçesi Hintli Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada bulunan bir ATM, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından son bir ay içerisinde üç kez tahrip edildi. ATM'den para çekmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, yetkililer benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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