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Diyarbakır'da Akaryakıt Tankeri ile Biçerdöver Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akaryakıt tankeri ile biçerdöverin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde eski Bismil-Silvan- Diyarbakır kara yolu üzeri Aslanoğlu köyü civarında meydana geldi. Mehmet Yıldız (30) idaresindeki 21 TK 933 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu biçerdöverle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ilçede aile mezarlığına defnedildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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