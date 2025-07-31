Didim'de MİT Görevlisi Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı

Didim'de MİT Görevlisi Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda İstanbul ve İzmir'de yakalandı. Şahısların toplamda 8,5 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan ve milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar, emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu İstanbul ve İzmir'de yakalandı. Aynı şahısların Kuşadası'nda da 5 milyon TL'lik başka bir dolandırıcılığa karıştığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz günü Didim'de ikamet eden B.B. ve C.B. isimli vatandaşlar, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şahıslara toplam 3 milyon 44 bin TL'yi banka üzerinden gönderdiklerini, ayrıca piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 68 adet cumhuriyet altını, 2 adet 20 gramlık bilezik, 1 adet 22 ayar altın seti ve 1 adet 14 ayar altın setini İzmir'deki ikametlerinde şahıslara elden teslim ettiklerini belirterek Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları detaylı çalışma sonucunda dolandırıcılığı gerçekleştiren şahısların M.K., A.K., N.K. ve M.S. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de bulundukları bilgisine ulaşan emniyet güçleri, 29 Temmuz'da Didim Asayiş Büro Amirliği ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Kuşadası'nda 5 milyon TL'lik dolandırıcılık

Gözaltındaki şahıslarla ilgili yapılan geniş kapsamlı araştırmada, aynı kişilerin 11 Temmuz'da Kuşadası'nda da 117 bin Euro, yani yaklaşık 5 milyon 430 bin TL'lik başka bir dolandırıcılık olayına daha karıştıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı

Yeni tarih belli oldu! Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

İşte AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çıkışı: Avrupa'dan yükselen insani tepkileri kıymetli buluyoruz

Avrupa ülkelerinin Filistin kararlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta büyük facia!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez

Süreç komisyonunda ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.