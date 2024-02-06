Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibi Deprem Anma Törenine Katıldı

Dicle Elektrik Arama Kurtarma ekibi, 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin 1'inci yıl dönümünde depremlerde hayatını kaybedenler için Afad'ın düzenlediği anma törenine katıldı.

Dicle Elektrik dağıtım bölgesi içinde kalan Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da etkilendiği depremde yoğun çalışmalar yürüten Dicle Arama Kurtarma ekibi depremin birinci yıl dönümü vesile ile gerçekleşen anma programında yerini aldı. Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen anma programı depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de yapıldı. İl Valisi Ali İhsan Su, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve diğer yetkililerin yanı sıra depremde görev yapmış olan kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerinin katıldığı anma programı kurtarma ve ilk yardım araçlarının çaldığı sirenlerle başladı.

Anma töreninde kurtarma ekipleriyle bir araya gelen Diyarbakır Valisi Su, bir kez daha depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Deprem sürecinde her kurumun görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Su, "Burada gördüğümüz değerli arkadaşlarımız o gece bu saatlerde tek yürek oldu. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz, vatandaşlarımız tek yürek olduk ve hızlı bir çalışmayla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret gösterdik" dedi.

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde AFAD'ın koordinasyonuyla, Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Dicle Arama Kurtarma ekibi, birçok hayatı kurtarırken, çok sayıda kişinin kurtarılmasında da etkin rol oynadı. - DİYARBAKIR