Deprem Bölgesindeki Kaçak Araç Operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değerinin altında alarak tekrar yurt dışından Türkiye'ye sokan 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında deprem bölgesinde hasar alan araçları piyasa değerinin altında alarak, yurt dışından ülkemize sokulan araçların şase numaralarını bahse konu araçlara işlemek suretiyle kaçakçılık kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarını işledikleri tespit edilen 39 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile birlikte Ankara merkezli 8 ilde (İstanbul, Bursa, Kırşehir, Sivas, Mersin, Şanlıurfa, Mardin ve Ordu) gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli temin edilmiş, 25 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, 9 şüpheli hakkında adli kontrol talep edilmiş, 1 şüpheli serbest bırakılmış, tutuklamaya sevk edilen 10 şüpheli tutuklanmış, 24 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 4 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA