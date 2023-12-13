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Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş hayatını kaybetti

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yaparken rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Can Duran, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yaparken rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Can Duran, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli Jandarma Komutanlığı bünyesinde 4 yıldır görev yapmakta olan Uzman Çavuş Yasin Can Duran'a (25), rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay önce teşhisi konuldu. Durumu ağırlaşınca Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Can Duran'ın tedavisine burada devam edildi. Yaşam mücadelesini veren Duran, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Yasin Can Duran'ın cenazesi, baba ocağı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç uzman çavuşun cenazesi, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında Çerkezköy Yeni İlçe Mezarlığında defnedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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