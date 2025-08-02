Denizli'de sağanak yağış hayatı felç etti, onlarca vatandaş alt geçitte mahsur kaldı

Denizli'de sağanak yağış hayatı felç etti, onlarca vatandaş alt geçitte mahsur kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Denizli'de sağanak yağış hayatı felç etti, onlarca vatandaş alt geçitte mahsur kaldı
Haber Videosu

Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanırken, Pamukkale'de onlarca araç ve vatandaş göle dönen bir alt geçitte mahsur kaldı.

Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

YAĞMUR SEVİNCİ ÇİLEYE DÖNDÜ

Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşların yağmur sevinci, kentteki alt yapı yetersizliği sebebiyle çileye döndü.

Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağış ile birlikte Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Onlarca araç ve vatandaş göle dönen alt geçitte mahsur kaldı

ONLARCA ARAÇ VE VATANDAŞ GÖLE DÖNEN ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Pamukkale ilçesi Denizli -Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçit ise göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da veda! Ailesini de alıp Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray'da veda! Ailesini de alıp Türkiye'den ayrıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki Ömer Özyurt, 6 milyon lira karşılığında Süper Lig devine transfer oldu

13 yaşında, 6 milyon lira karşılığında Süper Lig devine transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.