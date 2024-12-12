Üye Girişi
Haberler
Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu

 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

Denizli'de İş Adamına Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Denizli'de İş Adamına Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaat firmasındaki silahlı saldırıda iş adamı Osman Gündoğdu hayatını kaybetti, müdahale eden yeğeni yaralandı. Saldırgan H.A. olayın ardından kaçtığı yerde polis tarafından yakalandı.

Denizli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti, saldırıya engel olmaya çalışan yeğeni yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında ticari faaliyet bulunan H.A., bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için firma sahibi Osman Gündoğdu'nun işletmesinde bulunan ofise geldi. İş adamının tesis içerisinde bulunduğu sırada görevli bayan personellerle bağırmaya başlayan H.A.'yı fark eden Osman Gündoğdu, ofise gelerek duruma müdahale etti.

Arkasına dönüp ateş etmeye başladı

İkili arasındaki yaşanan tartışmanın ardından kapıya yönelen H.A., tam dışarı çıkarken bir anda geri dönerek silahla Osman Gündoğdu'ya defalarca ateş etti. Osman Gündoğdu'nun yaralandığı anda yanından bulunan yeğeni İbrahim Gündoğdu, H.A.'ya müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, İbrahim Gündoğdu da kasık ve bacağından yaralandı. Osman Gündoğdu'yu vücudunun farklı noktalarından 4, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu ise kasık ve bacağından 3 kurşun ile yaralayan H.A., işletmeye geldiği aracıyla olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıdan masanın altına gizlenerek kurtulmayı başaran bayan personellerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş adamı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Osman Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osman Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İbrahim Gündoğdu'nun ise Denizli Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan H.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp intihar etti
img

Malmö-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
img

Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024! Başakşehir Heidenheim CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Heidenheim maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö kalecisi Persson kaç yaşında? 12-13 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.