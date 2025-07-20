3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı

3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı
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Denizli'de yeni düğün yapan teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar'dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrılan damadın, 2 milyon lira kumar borcu yüzünden takıları alarak gittiği belirlendi.

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 12 Temmuz Cumartesi günü güzellik uzmanı Ş.A. ile dünyaevine girdi.

EŞİNE HEMEN GELECEĞİM DEYİP ORTADAN KAYBOLDU

Yeni evlenen teknik direktör, düğünden 3 gün sonra aniden kayıplara karıştı. Teknik direktörün, eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı, ancak bir daha geri dönmediği belirtildi. Acar'dan haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar'ın bulunması için kolluk kuvvetlerince geniş çaplı araştırma başlatılırken, şu ana kadar bir ize ulaşılamadı.

3 günlük damat gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı

KUMAR YÜZÜNDEN 2 MİLYON BORCA BATTI

Yapılan detaylı araştırmada, düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Hüseyin Cumhur Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ortaya çıktı. Özellikle şeker kaydırma oyunu ile bahis oyunlarına bağımlı olduğu iddia edilen Acar'ın, bu maddi sıkıntılar ve aldığı tehditler nedeniyle düğünde kendisine ve eşine takılan para ve altınları da alarak evi terk ettiği belirlendi.

AİLESİ EVİNİ SATMAYA HAZIR

Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.

3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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