Haberler

Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu haplar, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu imal edip sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.E. (40), M.B.D. (26), N.D. (23), D.K. (21), D.D. (19), H.G. (41) ile R.G. (23) yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 70 uyuşturucu hap, 12 cep telefonu, 7 SIM kart ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde toplam 1 milyon 561 bin 800 lira para hareketinin olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, M.B.D, N.D. ve D.K. tutuklandı. Diğer üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Sarayköy Denizli Güvenlik Adliye Uyuşturucu Suç 3. Sayfa Haberler

title