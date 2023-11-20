Denizli'de dolandırıcılık ve uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu haplar, cep telefonları ve SIM kartlar ele geçirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede uyuşturucu imal edip sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.E. (40), M.B.D. (26), N.D. (23), D.K. (21), D.D. (19), H.G. (41) ile R.G. (23) yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 70 uyuşturucu hap, 12 cep telefonu, 7 SIM kart ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde toplam 1 milyon 561 bin 800 lira para hareketinin olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, M.B.D, N.D. ve D.K. tutuklandı. Diğer üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.