Denizde Boynu Kırılan İtfaiyeci Naim Sıdra Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize atladığı sırada boynu kırılan gönüllü itfaiyeci ve profesyonel dağcı Naim Sıdra (36), tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 Temmuz'da Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Profesyonel dağcılık yapan ve aynı zamanda gönüllü olarak itfaiye ekiplerine destek veren Naim Sıdra, arkadaşlarıyla birlikte sahilde vakit geçirdiği sırada denize atladı. Atlayış sırasında boynunu sert zemine çarparak ağır yaralanan Sıdra için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıdra, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Sıdra, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam, kazadan 18 gün sonra, 4 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Sıdra'nın vefat haberi ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü oluşturdu.

Naim Sıdra'nın, memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA