DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar Trafik Kazasında Yaralandı

DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar Trafik Kazasında Yaralandı
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DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar Trafik Kazasında Yaralandı
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DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Vanspor FK-Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giden yolda geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

Dem Parti Van Milletvekili Dindar geçirdiği kazada yaralandı

NEVŞEHİR - Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Final maçını izlemek için Kayseri'ye hareket eden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir karayolu Topaklı mevkiinde kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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