Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıktı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Güney Mahallesi Çorum Caddesi numara 43'deki binada kiler olarak kullanılan asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk olarak bina sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri korku içerisinde balkonlara çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör boşluğundaki yangını söndürdü. Maddi hasarla sonuçlanan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ÇORUM