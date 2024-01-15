Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Güney Mahallesi Çorum Caddesi numara 43'deki binada kiler olarak kullanılan asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk olarak bina sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesine ait 2 itfaiye aracı, 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri korku içerisinde balkonlara çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör boşluğundaki yangını söndürdü. Maddi hasarla sonuçlanan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmancık İtfaiye Çorum Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme CANLI | Didem Arslan son bölüm İZLE! 15 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD gemisini kim vurdu? Kızıldeniz'deki ABD yük gemisini Yemen mi vurdu? 15 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title