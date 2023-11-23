Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde Y.D. (56), oğluna ait pide fırınının önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan Y.D, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan saldırı anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa