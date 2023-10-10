Çorum'un Alaca ilçesinde, Mevki köy yolu üzerinde bir kişi aracında ölü olarak bulundu. İbrahim Erdem adlı 63 yaşındaki şahsın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi aracında ölü halde bulundu.

Olay, Mevki köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mezarlığı yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 63 yaşındaki İbrahim Erdem'e ait olduğu belirlendi. Şahsın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM