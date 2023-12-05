Çorum'da Kaldırımda Yürüyen Husumetlisine Pompalı Tüfek ile Ateş Açıldı

Çorum'da kaldırımda yürüyen bir kişiye pompalı tüfek ile ateş açan 2 şahıstan biri tutuklandı. Tutuklanan şahıs, daha önce kendisini silahla yaralayan kişiye karşılık verdiğini ifade etti.

Çorum'da, kaldırımda yürüyen husumetlisine pompalı tüfek ile ateş açan 2 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye çıkarılan şahsın verdiği ifadede, "Daha önceden beni silahla yaralamıştı, ben de kanımı yerde bırakmadım" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana gelmişti. S.B. ile F.Ş. silahlı saldırganlar cadde üzerinde yürüyen O.D.'ye pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan O.D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olaydan sonra konu ile alakalı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı F.Ş.'yi suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sabah saatlerinde adliyede sevk edilen F.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın mahkemede verdiği ifadede, "Daha önceden o beni vurmuştu, aramızda husumet vardı. Ben de karnımı yerde bırakmadım" dediği öğrenildi.

Olayın diğer şüphelisi S.B.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM