Çorlu'da işyeri yangını: 3'ü yabancı uyruklu 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir sanayi dükkanında çıkan yangın nedeniyle 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Zafer Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi İmalat 6. Sokak üzerindeki metal doğrama dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple koltuk ve eşyaların bulunduğu ofis bölümünde yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine dumanları fark eden Sabahattin Ergin Polis Merkezi'ne bağlı bekçi görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Dumandan etkilenenlerin de olduğu bilgisi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş ve arka sokaktaki binada kalan 3 yabancı uyruklu şahıs dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle, asmakat pvc ile kapalı 20 metrekare 1 masa, 3 sandalye, 2'li koltuk, 3'lü çekyat, 1 masaüstü 1 laptop, 1 ahşap dolap, büro evrakları yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.