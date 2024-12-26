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Cordelıa Moon Tankeri Arızalandı, İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Durduruldu

Cordelıa Moon Tankeri Arızalandı, İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Durduruldu
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Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeki Cordelıa Moon isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalandı. Arıza nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler sevk edildi.

Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan Cordelıa Moon isimli tankerin İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan Cordelıa Moon isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalandı. Tankerin arızalanmasının ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak durduruldu. 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; kılavuz kaptan, Kurtarma -8 ve Kurtarma-10 Römorkörleri olay yerine sevk edildi. Gemi halatlar yardımıyla emniyete alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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