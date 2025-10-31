Haberler

Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşamki Esenyurt mitinginde "Göztepe maçında verilen haksız kırmızı karta Kuzey Kıbrıs'tan 5,5 milyon liralık bahis oynandı" sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel BaşkanıÖzgür Özel'in Esenyurt mitinginde 'İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddiası hakkında dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEnes:

Hayatımda kilicdaroglu kadar boş insan olamaz diyordum ve yanıldım. Bu özgür özel numunelik. Bahisle bile suçu Tayyipe atti . Bu ülkeye bahisi milli piyango adı altında ilk getiren ataturk tür

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Milli piyango ayda yılda bir bilet aldığın umutlandığın bir küçük eğlenceydi şu anda sistemde her türlü kumarın oynandığı bir sarmaldır bunu bile ayıramıyosan ...

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Kardeşim bu bahis olayından nemalanan kulupler, teknik adamlar, futbolcular, siyasetçiler, mafya ne olacak! Hakemlerin tepesine bindinizde diğerleri ya?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

şike yapalıyorsa ispatlanır sa cezayı yer. taraftar olarak sessiz kalmayıp elinde kanıt varsa basakacaksın şikayeti ,

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarızargana:

kardeşim basın cezayı iddia kumardır zaten. böyle para başa bela. inançlı haram helal gözeten kişi zaten bunu oynamaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdullah oz:

biri buna söylesin çok bağırmak haklı olduğunu göstermiyor ve de bağırmadan da siyaset yapılabilir. bu nefret kin öfke ile varacağı yer en fazla deniz baykal bilemedin kılıçdaroğlu daha fazla nemalanamaz be ya...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
