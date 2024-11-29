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Ceviz Üreticilerini Dolandıran 11 Kişi Yakalandı

Ceviz Üreticilerini Dolandıran 11 Kişi Yakalandı
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Denizli ve çevresinde ceviz üreticilerinden 12 ton cevizi yaklaşık 2 milyon lira karşılığında alarak ücretini ödemeyen 11 kişi, JASAT ekiplerinin düzenlediği 'Çetin Ceviz' operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin aileleri alkış tutarak destek verdi.

Denizli ve çevre illerde üreticilere yaklaşık 2 milyon lira değerinde 12 ton cevizi aldıktan sonra parasını ödemeyerek dolandıran 11 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Çetin Ceviz' adlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada ailelerinin alkış tutması ise dikkat çekti.

Denizli'nin Honaz, Tavas, Pamukkale ve Güney ilçeleri ile çevre illerde ceviz üreticilerinin mahsullerini alan şüpheliler, yaptıkları EFT ödemesini ise iptal etti. Üreticilerin ihbarları üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), geniş çaplı çalışma başlattı. Zarara uğrayan 6 üreticiye ulaşan JASAT ekipleri, titizlikle yürüttüğü çalışmada piyasa değeri 2 milyonu bulan cevizi alarak haksız kazanç sağlayan 11 şüphelinin kimliklerini belirledi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde olduğu belirlenen 11 şüpheli, düzenlenen 'Çetin Ceviz' adlı operasyonla yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 12 ton ceviz ele geçirildi. Denizli'ye getirilen 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında şüphelilerin aileleri alkış tutarken, bir şüphelinin de kendisini alkışlayarak "Devam, devam" demesi dikkat çekti. Şüphelilerden biri ise sevk sırasında "Bu kadar meşhur olacağımı bilmiyordum" dedi.

Şüphelilerin ifadelerinde üreticilerin 2 milyon liralık zararını ödemeyi kabul ettikleri öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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