Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'da Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tatil için gittiği Bodrum'da denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kadirov hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan Kadirov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇEÇEN LİDER, DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren Ramazan Kadirov bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Kadirov'a müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kadirov, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavi altına alınan Kadirov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre müşahede altında tutulan Kadirov'un, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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