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Çankırı'da bir apartman dairesinde yangın çıktı

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Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, İl merkezinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çankırı Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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