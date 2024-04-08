Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katıldı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı öncesind Emniyet ve Jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı.

Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için Çanakkale il genelinde Emniyete ve Jandarma birimleri vatandaşımızın trafik güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vali İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimler kapsamında Çanakkale Ayvacık yolunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı. Uygulama noktasında görev yapan Jandarma ekipleri ile bir süre görüşerek sohbet edip yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Trafiğe çıkan vatandaşların trafik kurallarına uymalarının önemine değinen Vali İlhami Aktaş, vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak, kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE