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Çanakkale'de düzensiz göçmen bot faciasında ölü sayısı 23'e yükseldi

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 11'inci gününde denizden, havadan ve karadan devam ederken, Gökçeada sahilinde 1 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bot faciasındaki ölü sayısı 23'e yükseldi.

Olay, 15 Mart sabahı saat 08.07'de meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Botun battığı bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan 11'inci gününde devam ediyor. Denizden, havadan ve karadan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Gökçeada sahilinde 1 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bot faciasındaki ölü sayısı 23'e yükseldi.

Çanakkale Valiliği tarafından yazılı açıklamada, "15 Mart 2024 Cuma günü Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşırken alabora olan bottan 1 kişinin cansız bedenine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından Gökçeada sahilinde ulaşılmıştır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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