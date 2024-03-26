Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 12'nci günün de denizden, havadan ve karadan devam ediyor.

Olay, 15 mart sabahı saat 08.07'de sıralarında meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Semadirek Adası'na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Lastik bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7'si çocuk olmak üzere toplamda 23 düzensiz göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Botun battığı bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan 12'nci gününde devam ediyor.

Çanakkale Valiliği tarafından arama kurtarma çalışmalarının 12'nci günde devam ettiği belirtilen yazılı açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde; AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir." denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır'a ne oldu? Haluk Cömertoğlu kimdir? CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı Haluk Cömertoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Şahin kimdir? CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin Kaç yaşında, nereli? Tolga Bulugan kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugan kaç yaşında, nereli? Alpaslan Deli Balta Göktürk kimdir? Zafer Partisi Çorum- Uğurludağ Belediye Başkan adayı Alpaslan Deli Balta Göktürk kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Kocamanoğlu kimdir? Zafer Partisi Çorum- Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Kocamanoğlu kaç yaşında, nereli? Banu Parlak olayı nedir? Köpeği neden saldırdı? Banu Parlak ne dedi? BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti? Gürkan Taha Fersiz kimdir? Zafer Partisi Çorum- Osmancık Belediye Başkan adayı Gürkan Taha Fersiz kaç yaşında, nereli? Umutcan Mercan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Mecitözü Belediye Başkan adayı Umutcan Mercan kaç yaşında, nereli? Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli? Ömer Pekmezli kimdir? Zafer Partisi Çorum- İskilip Belediye Başkan adayı Ömer Pekmezli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title