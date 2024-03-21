Çanakkale'de 58 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de 58 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.