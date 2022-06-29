Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) sevk edildi. Lastik bot içerisinde bulunan 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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