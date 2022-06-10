Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi - Haberler

Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan tarım aleti jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan tarım aleti jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde park halinde olan tarım aleti çalındı. Tarım aletinin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tarım aletinin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan tarım aleti bulundu. Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken bulunan tarım aleti de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Kadirli 3. Sayfa Haberler

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