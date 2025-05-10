Çalık Holding önünde dövülen Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı

10 yıllık tazminatını alabilmek için dün öğle saatlerinde ruhsatlı silahı ile Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden Erol Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi.

SİLAHI BAŞINA DAYADI

İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ile korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Güvenlik görevlileri ve korumalar, müdahale etmelerinin ardından 49 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası olayla ilgili 6 koruma gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇALIK HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, yaşanan olaya ilişkin Çalık Holding'ten yapılan açıklamada, Erol Eğrek'in 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı oldukları yurt dışındaki bir şirkette görev yaptığı ve tüm haklarını alarak görevinden ayrıldığı iddia edildi.

Yapılan açıklama şöyle: "9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

"HAKLARINI ALMIŞTI"

Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ"

Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."