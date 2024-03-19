Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'de şüphelendikleri H.U. ve C.Y.'yi durdurdu. Ekipler, H.U. ve C.Y.'nin üst aramalarında 24 gram esrar diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. H.U. ve C.Y., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA