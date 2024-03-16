Bursa'da Milyonlarca Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Bursa merkezli 10 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Polisin kaçak ürün dolu kamyonu dron ile takibi ve durdurma anı da saniye saniye kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde tütün ve tütün mamullerini kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Savcılığın izninin ardından Bursa'da 9 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak gözaltına alınırken; aramalarda 33 milyon 340 adet boş makaron, 537 bin 200 adet dolu makaron, 18 bin 65 adet sökülmüş vaziyette TAPDK bandrolü, 11 bin 71 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 525 paket kaçak sigara sarma kağıdı, 146 adet kaçak elektronik sigara, 26 paket nargile tütünü ve 5 paket kaçak pipo tününü ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.S., F.S., K.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kasası kaçak makaron dolu kamyonun polis tarafından durdurulma anı havadan dron ile görüntülendi. - BURSA