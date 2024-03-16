Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Milyonlarca Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:

Bursa merkezli yapılan operasyonda milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Polisin takibi ve durdurma anı dron ile kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa merkezli 10 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Polisin kaçak ürün dolu kamyonu dron ile takibi ve durdurma anı da saniye saniye kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde tütün ve tütün mamullerini kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Savcılığın izninin ardından Bursa'da 9 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak gözaltına alınırken; aramalarda 33 milyon 340 adet boş makaron, 537 bin 200 adet dolu makaron, 18 bin 65 adet sökülmüş vaziyette TAPDK bandrolü, 11 bin 71 paket gümrük kaçağı sigara, 6 bin 525 paket kaçak sigara sarma kağıdı, 146 adet kaçak elektronik sigara, 26 paket nargile tütünü ve 5 paket kaçak pipo tününü ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.S., F.S., K.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kasası kaçak makaron dolu kamyonun polis tarafından durdurulma anı havadan dron ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bursa Tutuklama Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title